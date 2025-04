Milan, bordata di Letizia a Furlani: "Se stiamo affondando è colpa sua. Dimostri di ..."

"Ho cambiato negli ultimi tempi la mia idea. Voi sapete, per chi mi segue su Sportitalia e sul mio canale Youtube, che io di base ho una stima di Furlani come dirigente finanziario. Uno che si laurea ad Harvard, uno come il portfolio manager per Apollo e per Elliott, deve essere uno con un cervello importante. Poi c'è il mondo del calcio, in cui oggettivamente Giorgio Furlani è un pesce fuor d'acqua. Di calcio, Furlani, a voler essere garantisti, è un tifoso. Come me, come quelli che ci seguono. Anzi, io penso di aver guardato più partite di Furlani. Non lo sto offendendo, ci mancherebbe altro, ma è una cosa oggettiva. Due anni fa il Milan ha fatto una scelta. Paolo Maldini viene fatto fuori perché nel corso del suo ultimo anno gli viene data autonomia decisionale. E le relazioni di chi ha lavorato con lui non sono stato ottime".