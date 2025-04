DS Milan, D’Amico il preferito da Furlani: e c’è un piano preciso

Tony D'Amico è il nome preferito da Giorgio Furlani per il ruolo di nuovo DS del Milan: e i rossoneri hanno un piano preciso per prenderlo

Continua la caccia al nuovo DS da parte del Milan e nelle ultime ore sarebbero salite le quotazioni di Tony D'Amico . I rossoneri, infatti, una volta saltato Fabio Paratici hanno cominciato a sondare altri profili. In primis Igli Tare , con cui c'è stato un incontro nei giorni scorsi a Roma, anche se non si è raggiunto un accordo totale. Questo avrebbe riaperto le altre piste. L'attuale dirigente dell'Atalanta è il preferito di Giorgio Furlani , mentre Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale , coerentemente rispetto all'inizio della ricerca, sono ancora orientati verso l'ex Lazio . Che per altro sarebbe disponibile sostanzialmente da subito.

DS Milan, previsti contatti per D'Amico: il piano. E i Percassi ...

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, Giorgio Furlani avrebbe come preferito Tony D'Amico. Tra i due ci sarebbe stato un pour parler, senza contatto diretto, anche per rispetto dell'Atalanta. L'obiettivo del Milan sarebbe quello di lavorare ai fianchi con pazienza. A tal proposito sarebbe previsto un incontro con la famiglia Percassi, per capire le intenzioni della dirigenza orobica e se ci siano spiragli di manovra. D'altro canto i nerazzurri vorrebbero tenerselo stretto, anche per il lavoro fatto nelle ultime stagioni.