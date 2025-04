Milan-Atalanta, scatta l'ora del gol per Leao? Forse non ricordate che ...

Milan-Atalanta, Leao cerca il gol a 'San Siro' — Il numero 10 del Milan, infatti, ha segnato 7 reti finora in questo campionato: tutte in trasferta. Tra le mura amiche, Leao ha segnato solo in Champions League (contro Stella Rossa e Girona) e in Coppa Italia (contro il Sassuolo). Inevitabile che, nel rush finale di questa stagione, il Diavolo chieda alla sua stella reti decisive anche in casa.

Da quando è arrivato al Milan, Leao ha segnato 69 reti in 254 partite. In Serie A, sono 54 in 194 gare. Se si restringe il campo, dunque, alle sole partite di campionato a 'San Siro', il dato è di 29 gol in 99 sfide. Dunque, Milan-Atalanta, per Leao, sarà la 100esima partita interna in Serie A con il Diavolo e poterla festeggiare con il suo primo gol stagionale in casa in campionto e il 70esimo complessivo e il 30esimo interno in campionato con il Milan non sarebbe mica male.

L'ultima rete in casa in Serie A risale al 25 maggio 2024 — L'ultima volta che Leao ha segnato tra le mura amiche? Il 25 maggio 2024, Milan-Salernitana 3-3, nel giorno del saluto a Stefano Pioli, Simon Kjær e Olivier Giroud. Non è un caso, per il quotidiano sportivo nazionale, che Leao faccia più fatica in casa, contro le difese schierate che lo raddoppiano spesso, rispetto alle gare in trasferta. Dove, al contrario, ha qualche spazio in più per ripartire in velocità e finora è riuscito a sfruttarlo.

Basta dare un'occhiata ai numeri: nei 14 incontri casalinghi ha calciato verso la porta 27 volte e l'ha inquadrata in 8 occasioni; in trasferta invece le conclusioni complessive sono state 32, quelle nello specchio 17.