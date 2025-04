Milan-Atalanta, D’Amico studia i rossoneri: può portare questo allenatore

Milan-Atalanta , partita della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera, alle ore 20:45 a 'San Siro', non vedrà Giorgio Furlani e Tony D'Amico seduti vicini in tribuna autorità. Anche se i due, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, non saranno neanche così distanti.

Il CEO rossonero, infatti, sta proseguendo nel suo 'casting' per la nomina del direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi e il nome del DS dei nerazzurri è cerchiato in rosso, in cima alla lista dei candidati per l'assunzione dell'incarico. D'Amico piace al Milan da tempo, ma il fatto di essere sotto contratto con l'Atalanta (scadenza 30 giugno 2027) inevitabilmente rallenta la possibilità di potersi addentrare in discorsi concreti.