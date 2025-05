Milan Futuro, il calendario di maggio: playout decisivi

( fonte: acmilan.com ) - È il mese dei saluti, delle ultime partite, dei verdetti. Maggio è qui e per tutte le squadre rossonere saranno settimane di impegni importanti, per conquistare traguardi o anche soltanto per congedarsi dall'attività agonistica nel migliore dei modi. Andiamo a scoprire il programma completo del mese.

180 minuti in cui dare tutto, per mantenere la categoria. La testa non può andare ai due - vittoriosi - precedenti in campionato contro la SPAL, serviranno due grandi prestazioni per vincere un playout difficile, che si giocherà nello spazio di una settimana.