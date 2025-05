Milan Femminile, Piga: “Felice del rinnovo, voglio un trofeo. Gol e assist …”

Milan Femminile, Piga fissa gli obiettivi: poi le parole da brividi sul rinnovo

"Sono molto felice e orgogliosa di continuare quest'avventura con il Milan. Sto molto bene qua, e si vede dal fatto che faccio gol e assist. Penso che posso migliorare però ancora di più in tutto quello che già faccio. La prima volta in azzurro? Ero molto felice la prima volta che l'ho potuta indossare sul campo, è stato magnifico. Anche la mia famiglia era molto felice per me, loro sono fieri di me. Nel futuro? Mi piacerebbe vincere un trofeo con il Milan".