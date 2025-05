Milan, il calendario di maggio: la Finale di Coppa Italia e non solo

( fonte: acmilan.com ) - È il mese dei saluti, delle ultime partite, dei verdetti. Maggio è qui e per tutte le squadre rossonere saranno settimane di impegni importanti, per conquistare traguardi o anche soltanto per congedarsi dall'attività agonistica nel migliore dei modi. Andiamo a scoprire il programma completo del mese.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Cinque partite, di cui quattro di campionato, prima del rompete le righe per l'annata 2024/25. Il clou del mese sarà indubbiamente la doppia sfida contro il Bologna, perché dopo il primo atto in Serie A ci sarà quello, all'Olimpico di Roma, nella Finale di Coppa Italia. Una partita che metterà in palio un trofeo che ci manca da tanto tempo, oltre a un posto in Europa.