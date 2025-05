Milan, Torriani: “In questo ruolo conta tanto il livello mentale”

"Ho iniziato a giocare molto presto, a cinque anni nella squadra del mio paese. Poi sono venuto subito al Milan". Così Lorenzo Torriani , portiere del Milan, ha parlato a Milan TV per il format 'Homegrown'. Ecco le sue parole: "Mi ricordo una partita, era un torneo che aveva organizzato il Cologno e c’era questo osservatore del Milan che andò da mio padre e gli disse che erano interessati a me".

Milan, Torriani: "Se il portiere non ha la mentalità nei novanta minuti..."

"In questo ruolo conta tanto il 65-70% a livello mentale. Un 30% a livello tecnico. Ma penso che se il portiere non ha la mentalità nei novanta minuti, penso non possa arrivare a certi livelli. Quando non giochi è molto dura, molto difficile. Io venivo da un anno e mezzo senza giocare tra infortuni e scelte. Penso che lo stato mentale sia stato fondamentale per me, ho continuato a lavorare e sapevo che sarebbe arrivato il mio momento".