Serie A, Torino-Venezia: malore per Vanoli. Attimi di paura

Finisce 1-1 l'anticipo della 35ª giornata di Serie A fra Torino e Venezia. Al gol di Kike Perez nel primo tempo per i lagunari, ha risposto Vlasic nella ripresa per i granata. Durante la partita ci sono stati anche attimi di paura per quanto riguarda la panchina dei granata. Ecco cosa è successo.