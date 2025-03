Calciomercato, su Casadei c’è anche il Milan. La risposta del Torino

Cesare Casadei, centrocampista del Torino, interessa al Milan per il prossimo calciomercato estivo. Ma non piace soltanto ai rossoneri

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola già tre club italiani avrebbero bussato alla porta del Torino per chiedere informazioni, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, su Cesare Casadei: si tratta di Milan, Napoli e Fiorentina.