Milan Femminile, il calendario di maggio: ultimo ballo contro la Roma

( fonte: acmilan.com ) - È il mese dei saluti, delle ultime partite, dei verdetti. Maggio è qui e per tutte le squadre rossonere saranno settimane di impegni importanti, per conquistare traguardi o anche soltanto per congedarsi dall'attività agonistica nel migliore dei modi. Andiamo a scoprire il programma completo del mese.

90 sono invece i minuti che mancano alla fine della stagione delle rossonere di Suzanne Bakker: la partita di Roma avrà implicazioni di classifica soltanto per le giallorosse - in corsa per un posto nella prossima Champions League - mentre per Grimshaw e compagne in palio soltanto la voglia di chiudere bene una stagione in crescendo, verso un 2025/26 in cui continuare a migliorare.