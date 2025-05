Ex Milan, 50 anni di Beckham. Gli auguri speciali di Walker | VIDEO

Uno dei calciatori più talentuosi passati dal Milan nel corso delle ultime decadi è senza ombra di dubbio David Beckham , ex tra le altre di PSG e Real Madrid . L'inglese, giunto in rossonero in prestito nel 2009 dopo che aveva già fatto esperienza nel Manchester United , nei Blancos e nei Los Angeles Galaxy , ha vissuto una seconda parentesi nel Diavolo solo un anno più tardi. Oggi 02-05-2025, la leggenda inglese, compie 50 anni. Sui social del Milan è arrivato il messaggio speciale di Kyle Walker. Ecco il video.

Walker fa gli auguri a Beckham: "Sono al Milan, indosso il tuo numero con orgoglio"

"Ciao David, è il tuo compleanno, sono arrivati i 50 anni. Per questo volevo farti gli auguri! Sono al Milan, indosso il tuo numero con orgoglio per quello che hai fatto per il calcio e per ogni Club in cui hai giocato. La famiglia rossonera è molto legata a te, il tuo nome da solo dice tutto nel mondo del calcio. Da parte mia e di tutti qui al Milan, ti auguro un buon 50° compleanno!" LEGGI ANCHE: 18 anni dalla "Partita Perfetta". Milan e Man. United sono il riflesso di sé stessi>>>