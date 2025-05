André Silva racconta il passaggio al Milan. E quelle parole di Kakà...

"A quel tempo, beh, stavo vivendo il mio sogno, giusto? In un momento in cui il club non si trovava in una situazione confortevole". Così André Silva, attaccante del Werder Brema, ha parlato del suo trasferimento al Milan nel 2017. Ecco la sua intervista a Record (traduzione Tuttomercatoweb): "Ero il giocatore che poteva portare più soldi al mio club e quando è arrivata un'offerta dal Milan, un club storico... Ci sono tante cose che contano in quei momenti, non è solo la questione del mercato, il mio cuore, o la mia scelta, in quel momento. Credo che avessi 21 anni a quel tempo, e fu allora che scelsi di andare a Milano. È stata una sfida impegnativa e, naturalmente, motivo di orgoglio, uno dei club più importanti del mondo".