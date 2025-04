André Silva verso l’addio al Werder Brema: ritorno al Lipsia e futuro in bilico

Il futuro di André Silva è sempre più lontano da Brema . L’attaccante portoghese, ex Milan , è destinato a fare ritorno al Lipsia dopo una parentesi tutt’altro che positiva con il Werder . Secondo quanto riportato da Sky Sports DE , il club biancoverde non ha alcuna intenzione di esercitare il riscatto sul giocatore, arrivato in prestito durante la sessione invernale.

Un bottino poverissimo per Silva: solo una rete in sei presenze, numeri che non giustificano un investimento ulteriore. Va ricordato che l’accordo tra le due società non prevedeva alcun obbligo di riscatto, e una cessione a titolo definitivo risulta al momento poco vantaggiosa per il Werder.