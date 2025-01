Calciomercato Milan, Morata delude: scambio clamoroso con la Juventus

Alvaro Morata , attaccante del Milan , sta avendo un rendimento sottotono rispetto alle aspettative e attenzione, quindi, al possibile scambio con la Juventus . A proporlo è stato il giornalista Gerardo Fasano di 'Ruleta Sport', che ha parlato di un dialogo tra Cristiano Giuntoli e Zlatan Ibrahimovic per uno scambio di prestiti. Se da una parte i rossoneri vorrebbero una prima punta di peso, Thiago Motta accetterebbe di buon grado di accogliere l'attaccante spagnolo. A quel punto al Diavolo potrebbe andare Dusan Vlahovic , da tempo in rotta di collisione con l'ambiente bianconero. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Calciomercato Milan, indiscrezione a sorpresa: scambio Morata-Vlahovic con la Juventus?

"Giuntoli e Ibrahimovic starebbero lavorando a uno scambio di prestiti secco alquanto clamoroso entro la fine di questa sessione invernale della campagna acquisti e cessioni. Il Milan vorrebbe una prima punta di peso per ovviare al problema dei pochi gol realizzati. Il Milan starebbe pensando seriamente ad accaparrarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic, mentre Thiago Motta preferirebbe un attaccante mobile come Alvaro Morata per il suo gioco. La Juventus vorrebbe rifarsi il look in avanti dopo l'innesto di Kolo Muani dai francesi del PSG". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, dalla Francia: “Dialogo in corso per Gimenez. Le cifre …” >>>