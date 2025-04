Milan, Licari analizza la vittoria: “Non illudiamoci, ma segnali positivi ci sono”

IL COMMENTO COMPLETO

Ma sarà bene non illudersi che da un giorno all’altro sia tutto cambiato o che il ricorso alla difesa a tre abbia aggiustato in una notte tutti i problemi. O meglio: servono controprove. Intanto qui c’era l’Udinese di fronte. E l’Udinese non è più la rivelazione. Per quanto l’equazione assenza Thauvin-crollo verticale possa essere un alibi affascinante per i bianconeri, è chiaro che qualcosa s’è rotto. Quarta sconfitta di fila, appena un gol segnato in 360’. Anche le scelte di Runjaic non convincono. Genoa, Inter (soffrendo) e Verona avevano fatto bottino pieno, era dovere del Milan mantenersi in quota. È questa la prima bella notizia per Conceiçao: il Milan ha fatto il Milan, senza dover recuperare due schiaffi. Non l’unica. L’altra è che il Milan è parso squadra. S’è visto un lavoro collettivo non solo in fase d’aggressione, ma anche quando c’era da recuperare palla o aiutare un compagno sotto pressione. S’è visto fino al fischio finale.