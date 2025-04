Milan Femminile: trionfo 5-3 sulla Fiorentina, seconda vittoria consecutiva!

Avvio vivace in campo, con un'occasione per parte tra 6' e 7' ma né Dompig né Snerle trovano lo specchio. Al 13' Ijeh vince il corpo a corpo con Pedersen, ma la conclusione (deviata) non trova la porta. Sponda di Piga per Sorelli al 22', ma Fiskerstrand si supera per respingere la conclusione della rossonera; l'azione però continua con Mascarello che serve Ijeh per un comodo appoggio che vale l'1-0. La svedese è scatenata, e impiega sei minuti per trovare il secondo gol di giornata: assist di Dompig, Evelyn si gira in area su Færge e deposita in rete col destro. Sfioriamo il tris al 39', quando il cross basso di Dompig viene mancato per un soffio dall'inserimento di Renzotti. A ridosso dell'intervallo la Fiorentina riapre i conti con Janogy , sinistro a giro a centro area imparabile per Fedele.

Viola arrembanti in avvio di ripresa, ma al 48' giunge il terzo gol rossonero ed è ancora Giorgia Arrigoni a segno (per la terza volta in stagione contro le Viola): destro a giro spizzato da Pedersen su cui il portiere non arriva. Le ragazze di Bakker non si fermano e arrotondano il bottino al 53', quando Renzotti s'invola in contropiede, supera Durante in uscita e mette in porta il primo gol da professionista. C'è una sola squadra in campo e passata l'ora di gioco arriva il quinto gol: cross basso di Renzotti, velo di Arrigoni per l'inserimento di Koivisto che appoggia in area piccola. La Fiorentina non molla, con Janogy che al 63' trova la doppietta personale ribadendo in rete la respinta di Fedele su Bredgaard. Dopo 15 minuti ricchi di gol e spunti i ritmi in campo calano. All'82' un triangolo un po' fortunoso tra Janogy e Della Peruta porta alla tripletta personale dell'attaccante ospite, ma le rossonere controllano poi senza troppi patemi (sfiorando anzi il 6-3 con Karczewska e Marinelli) fino al triplice fischio.