Desailly: “Al Milan manca leadership. Ci sono tanti problemi diversi”

Intervistato a Sky Sport Insider, Marcel Desailly ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . Dalla stagione altalenante del Diavolo al cambio di allenatore, passando per le prestazioni di Joao Felix a quelle di Theo Hernandez e Mike Maignan . Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni dell'ex calciatore rossonero. Clicca qui per l'intervista completa!

Sulla stagione del Milan: "Sono deluso. Il Milan oggi è un mix di tanti problemi diversi. La stagione è iniziata male da subito, poi c’è stato un momento in cui si poteva sperare in una ripresa, ma in breve tutto l’ambiente si è accorto che questa squadra non ha abbastanza leadership al suo interno per poter competere. Il Milan al momento è nono, giusto? Ecco, davanti a sé ha tutte squadre con un’organizzazione e una filosofia ben precise".