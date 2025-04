Il Milan U13 Trionfa nel Derby: 5-0 all’Inter e Omaggio a Mister Tino Borneo

Mister Borneo, che ha guidato tanti giovani rossoneri alla crescita, è sempre stato un punto di riferimento per tutti, e la sua presenza continua a vivere nel cuore di questi ragazzi. La sua filosofia e il suo spirito di squadra sono ancora vivi, e la prestazione di oggi è la conferma che il suo insegnamento non è mai stato dimenticato, ma anzi, tramandato con orgoglio. Un derby vinto con il cuore, proprio come lo avrebbe voluto lui. LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Ternana 1-0: Nava super, Quirini non sorprende più>>>