Milan, Theo Hernandez: il messaggio social dà speranze?

Udinese-Milan 0-4, i rossoneri dominano la gara condizionata in modo molto positivo dalle scelte iniziali di Sergio Conceicao. L'allenatore portoghese ha deciso di varare un 3-4-3 dal primo minuto per la prima volta in stagione. Una mossa che ha pagato tantissimo visto che la squadra è sembrata solida in difesa e pronta in attacco. Benissimo Theo Hernandez autore del terzo gol del Diavolo e di una grande partita in generale.