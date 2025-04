Calciomercato Milan, Theo Hernandez: può restare. L'agente aspetta...

Calciomercato Milan, quale futuro attende Theo Hernandez ? Il francese è tornato a volare nel 3-4-3 rossonero schierato contro l'Udinese. Il terzino ha agito da quarto di centrocampo spingendo tantissimo in attacco con le spalle coperte dal braccetto Pavlovic. Il suo destino, però, è ancora avvolto dai dubbi visto che non ci sono ancora novità sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta anche senza rinnovo? Decisivo il direttore sportivo

Come scrive Calciomercato.com, sul futuro di Theo Hernandez si starebbero sottovalutando due aspetti: il primo è che vorrebbe restare, il secondo riguarderebbe i dubbi intorno alla dirigenza rossonero, la quale non avrebbe ancora trovato e stabilito la strategia per il futuro. Per Theo Hernandez non sarebbe una questione di soldi: il giocatore, infatti, avrebbe già ricevuto offerte arabe importanti. L'agente del francese starebbe aspettando la nomina del nuovo direttore sportivo e una nuova convocazione dal Milan. Questo, si legge, senza escludere una sua permanenza anche senza rinnovo del contratto.