Calciomercato Milan, Schira: 'Offerta enorme per Theo Hernandez. Lui...'

Calciomercato Milan, le rivelazioni di Nicolò Schira su Theo Hernandez. Per il terzino in arrivo una grande offerta. Ecco cosa vuole il terzino

Calciomercato Milan , Theo Hernandez resta uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi mesi. Facile capire il perché visto che il contratto del terzino francese scade nel 2026 e non ci sono novità recente sul possibile rinnovo con i rossoneri. Secondo molti rumors di mercato, il giocatore potrebbe salutare il Milan in estate, ma secondo l'esperto di calciomercato la situazione potrebbe essere diversa. Ecco le rivelazioni di Nicolò Schira sul social X.

"Theo Hernandez ha ricevuto un'offerta enorme da un club saudita per la prossima stagione". Così scrive l'esperto di calciomercato che continua, svelando la priorità del terzino francese, ovvero restare al Milan. E per quanto riguarda il rinnovo? Schira conclude così: "Non c'è ancora un accordo per estendere il contratto (che scade nel 2026)". Vedremo se il finale di stagione di Theo Hernandez convincerà il Milan a rinnovare il suo contratto.