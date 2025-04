Milan, Pellegatti: “Theo Hernandez vuole restare”. La verità su Maignan

" Parto dal messaggio social : Theo Hernandez non vuole andare via al Milan. Spero che questa sia voglia sia anche quella dei dirigenti di tenerlo". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato di Theo Hernandez e di Mike Maignan del Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Spero che il nuovo direttore sportivo possa decidere in maniera pesante sia sull'allenatore che sulla rosa. Senza Champions meno soldi in cassa, ma Theo e Maignan devono restare . La linea è fallita a livello tecnico, paghi chi ha sbagliato. Theo Hernandez lo hai, lo stimoli, è il più bravo. Lui vuole rimanere. Ha ribadito l'amore per il Milan".

Milan, Pellegatti: "Con Maignan il silenzio". Messaggio chiaro di Theo Hernandez

Poi le rivelazioni su Mike Maignan: "Quando Furlani ha parlato con Cardinale, da quello che so io, disse di volere parlare anche del rinnovo di Maignan. Da quel momento non si è parlato più con l'entourage del portiere. Scomparsi. Nessuno gli ha più parlato e allora penso che Maignan si stia già guardando intorno. Non è vero che gli sono stati offerti 500 mila euro in meno, non hanno proprio più parlato. Pensate arrivare e mandare via quelli bravi".