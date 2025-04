De Grandis su Leao: “Uno come lui che fa differenza, va salvaguardato”

E poi c'è Leao la cui ottima prestazione non è per me legata al nuovo modulo. Dopo alcune panchine, Conceiçao mette in discussione altri, ma non più lui. Ha fatto un bel gol contro l'Udinese. Anche quando gioca male ha comunque le sue occasioni per fare gol. Uno come lui che fa differenza e per questo fa salvaguardato. Leao ha dei limiti, ma li aveva anche l'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto. Devi mettere in campo una squadra che possa aiutarlo.