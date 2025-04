Serie C, Milan Futuro-Ternana 1-0: Quirini segna, Nava para un rigore

In seguito ad un paio di cartellini gialli per Andrea Vallocchia e Marco Capuano, arrivano una serie di occasioni per le Fere. Prima il tiro di Tiago Casasola parato di petto dall'estremo difensore rossonero, che poi si supera anche sulla punizione da fuori di Emmanuele Cicerelli. Al 38' da corner Marco Capuano non riesce a centrare la porta e sul successivo contropiede Simone Ianesi si fa murare da un intervento miracoloso di Gianmarco Vannucchi. A tempo scaduto arriva però la rete di Ettore Quirini, che incoccia di testa in tuffo su assist di Francesco Camarda.

Il secondo tempo di Milan Futuro-Ternana — La ripresa si apre con un doppio cambio per la Ternana, con Salvatore Aloi e Samuele Damiani che rilevano Kees De Boer e Thiago Casasola, mentre il Milan Futuro si rende subito pericoloso con una conclusione in area di Simone Ianesi. Questa è però debole e non impensierisce Gianmarco Vannucchi. Al 55', nel gito di qualche secondo arriva una doppia occasione. Prima Lapo Nava mette in corner la rovesciata di Alessio Curcio, poi Simone Ianesi ruba palla sulla trequarti a Fabio Tito e conclude largo.

Prova a cambiare qualcosa Massimo Oddo con l'ingresso di Andrea Magrassi e Nicolò Turco al posto di Francesco Camarda e Simone Ianesi, mentre dall'altra parte del campo Emmanuele Cicerelli viene ammonito per proteste. E poco più tardi è il turno di Ettore Quirini. Di occasioni ce ne sono poche in questa fase, con Lapo Nava costretto ad un uscita alta su corner.

Al 79' Nicolò Turco atterra Emmanuele Cicerelli in area di rigore e Giorgio Bozzzetto assegna il penalty. Sul dischetto si presenta proprio il n° 10 che si fa murare da Lapo Nava. Negli ultimi 10' c'è tempo per un cartellino giallo a Vittorio Magni e un tiro largo di Mattia Sandri su assist di Andrea Magrassi. Nel recupero il portiere rossonero fa in tempo a parare anche su Marco Capuano, che si era coordinato di testa da corner.