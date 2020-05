Calciomercato Milan – Jovic, il Real Madrid apre al prestito. Ma lui …

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan tira un sospiro di sollievo per Zlatan Ibrahimovic, che, come comunicato dal club rossonero, “ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro con il tendine achilleo che è perfettamente integro”. Lo svedese dunque potrebbe giocare qualche gara in questo finale di stagionale, ma comunque si pone il problema per quanto concerne il futuro.

Come viene riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il Milan ha dimostrato di avere grossi problemi in attacco nel corso di questa stagione, e dunque Ivan Gazidis sta cercando di ricorrere ai ripari. Uno dei primi nomi sulla lista è quello di Luka Jovic, attaccante che il Real Madrid ha pagato l’estate scorsa 60 milioni di euro. Il serbo non è riuscito però a mantenere le grandi aspettative su di lui e quindi il club spagnolo starebbe pensando di cederlo in prestito.

Jovic dunque potrebbe essere una grande opportunità di mercato da sfruttare per il Milan, che, indipendentemente dalla permanenza o meno di Ibrahimovic, dovrà cercare un nuovo attaccante. Fali Ramadani, agente di Jovic, spinge per la soluzione prestito in modo da non svalutare l’attaccante, e quindi in rossonero potrebbe riformarsi la coppia con Ante Rebic, che ha fatto grandi cose all’Eintracht Francoforte. Il tecnico Ralf Rangnick conosce bene entrambi e potrebbe puntarci forte nella prossima stagione.

Anche il quotidiano iberico ‘MARCA‘, intanto, parla della questione Jovic, una grana che tiene banco da tempo in casa Real Madrid. Durante la quarantena si è infortunato e, adesso, avrebbe l’intenzione di recuperare fisicamente e convincere Zinedine Zidane a concedergli una seconda chance con la maglia dei ‘Blancos‘ anche nella prossima stagione … INTANTO ATTENZIONE ALLA PISTA GOTZE, CONTINUA A LEGGERE >>>