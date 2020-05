MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, martedì 26 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano ovviamente in casa Milan l’infortunio in allenamento di Zlatan Ibrahimovic: si capirà nelle prossime ore se si tratta di stiramento oppure di strappo o di rottura del tendine d’Achille. La stagione è a rischio.

