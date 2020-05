Calciomercato Milan – Infortunio per Jovic: il comunicato del Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai non è un mistero che il Milan stia seguendo da vicino Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Nelle scorse ore la nostra redazione ha scoperto che i rossoneri stanno pensando di presentare un’offerta al club spagnolo per il cartellino dell’attaccante. Adesso la situazione potrebbe cambiare drasticamente. Il motivo? Come comunicato dal Real Madrid, il serbo ha subito un brutto infortunio che potrebbe tenerlo a lungo lontano dal campo. Cambio di rotta rossonero in arrivo? La nota delle ‘Merengues’:

“Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Luka Jović dal Real Madrid Medical Services, gli è stata diagnosticata una frattura extra-articolare nell’osso calcagno del piede destro. In attesa di evoluzione”.

Intanto ecco i ricordi rossoneri di Demetrio Albertini in diretta con Mauro Suma, continua a leggere >>>