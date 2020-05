PM – Calciomercato Milan: Jovic, pronta l’offerta rossonera. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Di Louis Girardi

Il Milan fa sul serio per Jovic e, dopo un mese di corteggiamento, muove i primi passi. Pronta un offerta al Real Madrid di 40 milioni di euro più bonus. Jovic nei giorni scorsi, tramite il suo agente, ha fatto sapere che la destinazione Milan è a lui molto gradita. La dirigenza rossonera nei prossimi giorni avrà ulteriori contatti con l’agente del giocatore per presentare un offerta contrattuale. Jovic al Milan ritroverebbe Rebic, suo ex compagno di squadra all’ Eintracht Francoforte. Con la vendita di Jovic il Real Madrid cercherà di strappare l’attaccante in forza al Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland.

