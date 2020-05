Calciomercato Milan – Baby fenomeno nel mirino di Gazidis! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Un mercato a basso costo e su giovani talenti è quello che si prospetta in casa Milan, per volontà chiara della proprietà e di Ivan Gazidis. I rossoneri puntano al futuro e cercano anche giovanissimi talenti che possano crescere “in casa”, diventando dei piccoli campioni. Così si può costruire una squadra forte senza andare a spendere cifre esorbitanti sul mercato. Una squadra sostenibile e che si autofornisce di talenti.

L’ultimo nome accostato al Milan tra i giovanissimi campioni è Florent Da Silva. Si tratta di un centrocampista classe 2003, quindi di soli 17 anni, che milita nel Lione, club dal quale il Milan potrebbe prendere un grande campione. Di nazionalità francese, ha origini brasiliane. Non ha ancora mai esordito in prima squadra, ma si è messo in mostra attirando l’attenzione di moltissimi club. In Italia non solo il Milan, ma anche la Juventus è sulle sue tracce. Gli osservatori scelti da Gazidis lo hanno subito individuato e messo nel mirino.

Florent Da Silva è considerato un quasi sicuro futuro campione. Tuttavia, il Lione non è ancora riuscito a blindarlo: non ha firmato un contratto da professionista e quello attuale ha una scadenza molto breve. Una situazione delicata, che ovviamente lo pone al centro del mercato. Sono tantissimi i club pronti ad affondare per questo giovanissimo, ma già fortissimo centrocampista offensivo, dotato di grandissima qualità. Un brasiliano dalle caratteristiche europee. Lo ammira molto Juninho Pernambucano, che ha spinto perchè venisse aggregato alla prima squadra del Lione.

Il club francese non vorrebbe privarsene e ha avviato i contatti per il rinnovo. Al momento, però, Florent Da Silva non ha accettato alcuna offerta. Vuole essere sicuro di poter diventare un giocatore importante nel Lione entro i prossimi tre anni per accettare il rinnovo. Insomma, vuole esordire il prima possibile in prima squadra per poi diventarne un titolare. Ma non basta, ovviamente richiede anche che il club punti in alto e la non qualificazione alla prossima Champions League è già un piccolo problema. Il Milan resta alla finestra e attende sviluppi, Gazidis è pronto eventualmente a fiondarsi su questo giovanissimo talento. Intanto si allontana un grande campione LEGGI LA NOTIZIA >>>

