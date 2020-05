Calciomercato Milan – Gotze, rossoneri fortemente interessati

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivano novità importanti su Mario Gotze. Il tedesco lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione, ma secondo le ultime indiscrezioni riportate da Marca, nel suo futuro potrebbe esserci il Milan di Ivan Gazidis.

Al momento non ci sarebbe alcun accordo tra il club rossonero e quello tedesco per Gotze, ma Elliott sarebbe molto interessato al calciatore. Un assist in tal senso potrebbe arrivare anche da sua moglie, la modella Ann-Kathrin, che nella maggior parte del tempo lavora a Roma e Milano. Milan dunque in vantaggio, ma attenzione anche a diverse squadre spagnole. INTANTO IL CLUB ROSSONERO TREMA PER IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>