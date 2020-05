Milan, paura Ibrahimovic: la stagione di Zlatan è a rischio

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, intorno a 12, succede il fattaccio a Milanello: Ibrahimovic, dopo un allungo per raccogliere un lancio di un compagno, si accascia per terra. Quello che doveva essere al sicuro dagli infortuni, visto che si è allenato su un vero campo da calcio durante il lockdown, è ko.

La stagione di Ibrahimovic rischia di essere finita, anche se non si conosce ancora l’entità esatta dell’infortunio. Si è parlato addirittura della rottura del tendine d’Achille, ma è un’ipotesi difficile da considerare visto le immagini trapelate da Milanello. Di sicuro l’infortunio di Zlatan è serio e mette la sua stagione a rischio. Ibra ha terminato la sua carriera con la maglia rossonera? E’ presto per dirlo. Alcuni hanno fatto delle analogie con Beckham, che lasciò il Milan proprio per la rottura del tendine d’Achille in una gara a San Siro contro il Chievo, ma le situazioni non sembrano comparabili, anche se il dolore dello svedese era forte.

Di sicuro il futuro di Ibrahimovic sembra indirizzato. La carriera di Zlatan probabilmente non si chiuderà con questo infortunio, ma con il Milan sarà difficile continuare. Anche se si trattasse di uno stiramento al polpaccio, la migliore delle ipotesi, non sarebbe facile riuscire a tornare in campo per le ultime partite di stagione. Impossibile farlo se si trattasse di uno strappo. Ibra era determinato nel risollevare il Milan, ma si è messo di mezzo probabilmente lo stesso polpaccio che gli ha dato qualche problema all’inizio della sua stagione rossonera. A questo punto resta da chiedersi quale sarà il suo futuro: un finale di carriera all‘Hammarby è molto probabile, ma con Zlatan non si può mai sapere. INTANTO POTREBBE CAMBIARE CLAMOROSAMENTE IL FORMAT DELLA SERIE A, CONTINUA A LEGGERE >>>