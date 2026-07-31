Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sulla possibile uscita di Rafael Leao. Sul giocatore si stanno muovendo Fenerbahce e Galatasaray, ma nessuno dei due club è ancora riuscito a raggiungere un accordo con il Milan.

Leão-Fenerbahçe, le ultime da Pellegatti

"Se il Fenerbahçe rinuncia a Leão per il prezzo troppo alto potrebbe puntare Ismaïla Sarr del Crystal Palace. Occhio a questo colpo di scena. Se i turchi vanno su Sarr, per il Milan si mettono davvero male le cose. La situazione è chiara: senza l'incasso di Leão il mercato si blocca. E ora ci si mette pure questa pista Sarr".

Quanto può incassare il Milan dalla cessione di Leão

I nomi in pole per sostituirlo