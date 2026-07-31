Il giornalista Carlo Pellegatti fa chiarezza sulla trattativa tra Milan e Fenerbahçe per Leão: la richiesta dei rossoneri e l'intreccio con Ismaïla Sarr
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Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sulla possibile uscita di Rafael Leao. Sul giocatore si stanno muovendo Fenerbahce e Galatasaray, ma nessuno dei due club è ancora riuscito a raggiungere un accordo con il Milan.
Leão-Fenerbahçe, le ultime da PellegattiPellegatti ha svelato che il Fenerbahçe potrebbe rinunciare a Leao per virare su un altro obiettivo, prima di spiegare i problemi che la mancata cessione del portoghese poreterebbe al Milan.
"Se il Fenerbahçe rinuncia a Leão per il prezzo troppo alto potrebbe puntare Ismaïla Sarr del Crystal Palace. Occhio a questo colpo di scena. Se i turchi vanno su Sarr, per il Milan si mettono davvero male le cose. La situazione è chiara: senza l'incasso di Leão il mercato si blocca. E ora ci si mette pure questa pista Sarr".
Quanto può incassare il Milan dalla cessione di LeãoIl club rossonero è pronto a separarsi da Rafael Leao, ma vuole farlo alle sue condizioni. Nei primi giorni di mercato, da Casa Milan filtravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai 70 milioni di euro, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano, Gerry Cardinale ha escluso l'ipotesi di una cessione in prestito, ma ha anche abbassato l'asticella a 50 milioni, cifra che rispecchia la valutazione del giocatore sul portale 'Transfermarkt.it'.
I nomi in pole per sostituirloL'idea del Milan non è quella di sostituire Rafael Leao con un giocatore dalle caratteristiche simili, bensì di puntare su un trequartista adatto al calcio di Ruben Amorim. In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Matias Soulé della Roma, Franco Mastantuono del Real Madrid e Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Sullo sfondo anche Ibrahim Maza, algerino classe 2005 attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Tutto, però, passa dalla cessione del portoghese, che permetterebbe al Diavolo di liberarsi di un ingaggio da 6,5 milioni di euro lordi a stagione e finanziare i colpi in entrata.
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