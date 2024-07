Calciomercato Milan – Emerson Royal tutto fatto? No: distanza ampia

Come riporta la BBC, il Tottenham, proprietaria del cartellino di Emerson Royal, non avrebbe intenzione di svendere l'obiettivo del Milan

Quali priorità avrà il Milan nella prossima sessione di calciomercato ? Secondo molti i rossoneri dovrebbero mettere a segno almeno quattro colpi: un attaccante , un centrocampista , un difensore centrale e un terzino destro . La fascia del Diavolo potrebbe avere bisogno di rinforzi, inoltre resta da considerare il rinnovo, ancora in bilico, di Davide Calabria . Il nome più vicino al Milan sembrerebbe essere quello di Emerson Royal . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan - Offerta per Emerson Royal bassa: ecco la distanza

Come riporta la BBC, il Tottenham, proprietaria del cartellino di Emerson Royal, non avrebbe intenzione di svendere il giocatore e si aspetta un'offerta più alta da parte del Milan. Al momento, si legge, i rossoneri sarebbero fermi a un'offerta di circa 12 milioni di euro circa (10 milioni di sterline) ma gli Spurs vorrebbero circa 20-25 milioni. Una distanza che se fosse vera sarebbe ancora ampia per chiudere il colpo di calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, Capello 'avverte' Fonseca. Poi ha un'idea precisa sull'attaccante