Calciomercato Milan – Emerson Royal giorni decisivi. Florenzi ceduto?

Il Milan si prepara per i primi colpi di questo calciomercato . Se l'obiettivo primario resta quello di trovare il nuovo attaccante, 'Tuttosport' parla anche del possibile colpo per il terzino destro. La possibile entrata di Emerson Royal , potrebbe spingere al divorzio con Florenzi . Ecco il punto.

Calciomercato Milan - Emerson Royal cosa manca. Destino di Florenzi segnato?

Questi, si legge, dovrebbero essere i giorni per spingere ulteriormente sull’acceleratore per Emerson Royal. Il terzino del Tottenham vorrebbe il Milan e avrebbe già dato il suo via libera all'operazione di calciomercato. La richiesta economica degli Spurs resta sui 25 milioni bonus inclusi. L’obiettivo è quello di chiudere sui 18-20 milioni per mettere a disposizione di Fonseca l’altra freccia a destra, oltre all’intoccabile Christian Pulisic. L’eventuale arrivo di Emerson Royal, inoltre, aprirebbe ulteriormente le porte all’uscita di Alessandro Florenzi, che ha un solo anno di contratto e che non ha mai chiarito del tutto il suo rapporto burrascoso con Fonseca che i due si portano dietro dai tempi della Roma. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Clamoroso, arriva Morata? Di Marzio parla di un prezzo irrisorio >>>