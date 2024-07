CALCIOMERCATO MILAN

Emerson Royal dovrebbe vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. Ok degli agenti, ora bisogna trovare l'intesa con gli Spurs

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questo calciomercato estivo, ha evidenziato come il contatto avvenuto nelle scorse ore con gli agenti di Emerson Royal abbia avuto l'esito sperato. Il terzino destro brasiliano, classe 1999, in possesso del passaporto spagnolo e quindi tesserabile come giocatore comunitario, si è promesso al Diavolo.