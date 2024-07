CALCIOMERCATO MILAN

Emerson Royal è un obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo; dovrebbe sostituire Alessandro Florenzi, in partenza

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan è pronto ad affondare il colpo per Emerson Royal del Tottenham, obiettivo prioritario dei rossoneri per rinforzare la fascia destra in questa sessione estiva di calciomercato.