CALCIOMERCATO MILAN

Malick Thiaw potrebbe lasciare il Milan per il Newcastle in questo calciomercato estivo. Ma i rossoneri chiedono tanti soldi alle 'Magpies'

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come - in uscita - possa esserci qualche giocatore. Il Newcastle, compagine della Premier League inglese, per esempio, ha messo nel mirino Malick Thiaw.