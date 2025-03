Allenatore Milan, Viviano: 'La società vuole Conte. Mi hanno riferito che...'

Mancano sempre meno partite alla fine della stagione. Il Milan deve praticamente vincere le restanti gare della Serie A se vorrà sperare nel quarto posto. L'ultimo slot per conquistare la Champions , infatti, dista 6 punti, ma ci sono 5 squadre da superare: Bologna, Lazio, Juventus, Fiorentina e Roma. Per questo la rimonta sembra molto difficile. Ci sono già molte voci sul possibile nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Emiliano Viviano , ex portiere della Serie A , ha parlato a 'TvPlay', ha parlato di Antonio Conte .

Ecco le rivelazioni dell'ex portiere di Serie A: "Un uccellino mi ha riferito che il Milan si è mosso per Conte in vista della prossima stagione. La società lo vuole: è lui la prima scelta". Ovviamente è un'indiscrezione che va presa come tale (ecco quanto sappiamo noi). LEGGI ANCHE: Milan Primavera, come sta andando la stagione di Comotto? È un pilastro di Guidi>>>