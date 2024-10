“Dimarco dieci volte meglio di Theo”: Viviano fa infuriare i tifosi del Milan

Emiliano Viviano , ex portiere di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una delle trasmissioni di 'Tv Play', soffermandosi in modo particolare sul confronto tra due grandi terzini destri, da una parte Federico Dimarco dell' Inter e dall'altra Theo Hernandez del Milan . L'ex estremo difensore, in controtendenza rispetto a Zvonimir Boban , ha considerato il nerazzurro migliore rispetto al suo collega, dal momento in cui ha una fase difensiva superiore. Al primo posto in assoluto, però, mette Ferland Mendy del Real Madrid, che lui considera il più forte di tutti. Ecco le sue parole in merito.

Milan, Viviano la spara grossa: il paragone Dimarco-Theo scuote i tifosi

"Non sono d'accordo con Boban, io prendo sempre Dimarco al posto di Theo Hernandez. Specialmente se si parla di fase offensiva. Dimarco, poi, difende dieci volte meglio di Theo Hernandez a livello di idea. A quattro non può giocare? Se ne siete convinti voi… io preferisco lui. Theo è forte, ma prendo l'interista. Però per primo io metto Mendy, per me è il più forte di tutti. Ma a me Federico sembra che stia tenendo un grande livello, l'unica pecca è stata l'Europeo".