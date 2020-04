Calciomercato Milan – La lista degli 8 talenti monitorati

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina su Tuttosport, il Milan starebbe seguendo diversi giovani interessanti per il futuro. Profili emergenti ma non sprovveduti come scrive il quotidiano piemontese.

Ne vengono citati 8, ma ovviamente non sono gli unici. Ci sono gli italiani Sandro Tonali e Gianluca Scamacca, classe 2000 e 1999 di Brescia e Sassuolo. Poi ci sono anche nomi più strettamente legati al mondo Rangnick come l’ungherese Szoboszlai o l’olandese Koopmeiners, capitano dell’AZ Alkmaar.

Oltre a questi 4 anche il portoghese Florentino Luis, Mazraoui dell’Ajax e Joanthan David del Gent. Infine, la stellina classe 2001 dell’Empoli Samuele Ricci. Per sapere qualcosa in più di questo centrocampista italiano, CONTINUA A LEGGERE>>>

