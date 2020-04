Profiling – Tonali: talento cristallino, ma non chiamatelo “nuovo Pirlo”

Nome: Sandro Tonali

Età: 19 anni (8 maggio 2000)

Nazionalità: italiana

Squadra: Brescia

Ruolo: mediano

Piede preferito: destro

Prezzo: 30-35 milioni

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Da alcuni giorni si parla con più insistenza di un interessamento del Milan nei confronti del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, classe 2000 e ritenuto uno dei talenti più cristallini del panorama italiano. Il regista di Lodi potrebbe essere il classico profilo in grado di mettere d’accordo sia l’amministratore delegato Ivan Gazidis che il direttore tecnico Paolo Maldini, vista la giovane età e le qualità tecniche del ragazzo.

Ma analizziamo da vicino il suo profiling. Tonali cresce nei Pulcini della Lombardia Uno, per passare la stagione successiva al Piacenza dove rimane per 3 stagioni. All’età di 12 anni viene adocchiato dall’attento settore giovanile del Brescia che decide di farlo crescere nel proprio vivaio. Tonali fa il suo debutto in prima squadra il 26 agosto 2017 ad Avellino, per poi tornare per alcuni mesi in Primavera. Da gennaio di quella stagione inizia a giocare con regolarità, imponendosi nel centrocampo delle Rondinelle.

Il salto di qualità lo fa nella stagione successiva con in panchina Eugenio Corini. Fin da subito viene paragonato ad Andrea Pirlo, per il talento, il ruolo e la maglia del Brescia. Lui in più occasioni dirà di ispirarsi più a Gattuso per il suo modo di giocare. In quell’annata giocherà 34 partite segnando anche 3 reti, contribuendo alla promozione in Serie A delle Rondinelle. In questo campionato, prima dello stop, stava continuando il proprio percorso di crescita anche nella massima categoria.

Quasi certamente Tonali avrebbe fatto parte del gruppo che Roberto Mancini avrebbe portato all’Europeo. Se ci fossero dubbi il prossimo anno potrà dare conferma delle proprie qualità e conquistarsi il pass per Euro 2021.

