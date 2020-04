Calciomercato Milan – Tonali rispetta in pieno i parametri voluti da Elliott

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan è fortemente interessato a Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, infatti, rappresenta proprio il profilo ideale del “nuovo” corso voluto da Elliott che sarà costruito prevalentemente su calciatori Under 23, buoni per il presente ma anche per il futuro in caso di eventuali cessioni.

Per questo il club rossonero tenterà di fare il massimo sforzo per portarsi a casa un talento come Tonali, anche se la dirigenza sta pensando di inserire qualche contropartita per abbassare il prezzo. Si parla un’offerta da 25-30 milioni di euro e un paio di giocatori come il portiere Plizzari o il difensore Gabbia. Intanto Marcello Lippi svela un retroscena sul Milan, continua a leggere >>>