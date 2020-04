Lippi svela: “Da bambino ero tifoso del Milan. Con mio padre…”

NEWS MILAN – Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha svelato a Sky Sport una piccolo retroscena legato al Milan e alla sua passione da bambino per i colori rossoneri.

"Nel torneo di Viareggio spesso era presente il Milan e alloggiava vicino alla casa di famiglia. C'erano Noletti e Trebbi, giocatori importanti ma che forse non conoscete e io e mio padre andavamo agli allenamenti del Milan e continuavamo a chiedergli una maglietta – svela Lippi – . Alla fine del torneo ci regalarono qualche maglietta e facemmo la prima squadretta di quartiere con queste divise, quindi la mia simpatia iniziale era per il Milan".