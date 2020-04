Allenatore Milan – Rangnick smentisce, ma i contatti proseguono

NEWS MILAN – Dopo tante settimane di voci e indiscrezioni, con il conseguente licenziamento di Zvonimir Boban, ha parlato Ralf Rangnick. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente Mdr sul suo futuro, che potrebbe essere colorato di rossonero nella prossima stagione.

“Accordo raggiunto? Non c’è niente di vero – dice Rangnick – . Ci sono stati alcuni contatti in passato, dei sondaggi vaghi, ma nulla di concreto”. Insomma, i contatti ci sono stati, ma la vicenda è tutt’altro che superata: il dialogo tra il Professore e il Milan prosegue parallelamente con la stagione in corso. La squadra di Pioli è infatti ancora in corsa per un posto in Europa e ha ancora da disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Da valutare anche il futuro di Paolo Maldini: resterà al timone dell’area tecnica o saluterà?

Ma cosa manca per l'intesa tra il Milan e Rangnick? Si discute soprattutto sul budget da utilizzare per costruire la squadra. Il tedesco è abituato a comandare le sue compagini dentro e fuori dal campo. La cifra dovrebbe essere intorno ai 75 milioni, visto gli effetti del coronavirus: "Gli effetti del coronavirus si faranno sentire nel mondo del calcio come in quello dell'economia in generale – ha osservato Rangnick –. Ma non è detto che gli effetti siano per forza negativi: di sicuro la situazione attuale inciderà sulle cifre dei cartellini dei giocatori, sulle commissioni degli agenti e sugli stipendi, sarà tutto diverso. I club dovranno pensare se possono e devono spendere soldi. In futuro ci saranno più giudizio e moderazione". Una visione condivisibile che senz'altro sarà stata apprezzata dal Milan, che cerca di tornare in alto attraverso un percorso di crescita sostenibile.