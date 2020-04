Calciomercato Milan – Tentazione Icardi: i pro e i contro dell’operazione

CALCIOMERCATO MILAN – Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, alcuni colleghi sono convinti di un possibile interessamento del Milan per Mauro Icardi, attaccante dell’Inter in prestito al Psg. Il club parigino con ogni probabilità non spenderà 70 milioni di euro per riscattare l’attaccante, e dunque i nerazzurri si troveranno in casa un problema in più da gestire, visto che il rapporto tra i tifosi e l’argentino sembra essere definitivamente compromesso. E’ davvero possibile che Icardi possa giocare nel Milan la prossima stagione? Realtà o fantamercato? Noi intanto proviamo ad analizzare pro e contro di un suo eventuale arrivo.

PRO – Di sicuro il valore del calciatore, soprattutto se l’ex Sampdoria dovesse arrivare a condizioni vantaggiose. Icardi è un attaccante di razza, uno che riesce a fare gol in qualsiasi modo. Al Milan in questi anni è mancato un vero e proprio goleador (la famosa “maledizione” della maglia numero 9) e chissà che non sia l’argentino a cambiare questo trend. Certo, Icardi non è il classico attaccante che fa giocare bene la squadra, ma i rossoneri hanno bisogno di fare gol e di vincere le partite: in questi anni sono mancati come il pane i gol costanti della punta centrale (Piatek aveva iniziato bene, ma poi si è perso per strada).

Il centravanti inoltre ha accumulato in carriera esperienze importanti (ha giocato la Champions sia con l’Inter e sia con il Psg). Questo fattore può essere decisivo in una squadra giovane come quella rossonera. Giusto per intenderci: Icardi in carriera ha segnato 179 gol in 301 presenze. Come dice Galliani, ex amministratore delegato del Milan, gli attaccanti si giudicano dall’almanacco…

CONTRO – Beh, è inutile nasconderlo. Le incognite sono tante. Un acquisto del genere come verrebbe giudicato dai tifosi rossoneri? Icardi non è stato solo un calciatore dell’Inter, ma ha indossato anche la fascia da capitano. Insomma, non uno qualunque. In più è difficile ipotizzare una convivenza con Ibrahimovic nel caso in cui lo svedese rimasse: certo un 4-3-1-2 sarebbe perfetto per i due giocatori, ma lo svedese non ha più ovviamente la mobilità di un tempo mentre l’argentino vuole stare dentro l’area di rigore.

Un altro aspetto da considerare è un fattore extra campo. Ci riferiamo alla moglie-procuratrice Wanda Nara. La showgirl ha raggiunto grande popolarità e dunque qualche sua dichiarazione in tv potrebbe mettere costantemente il Milan nell'occhio del ciclone, così come è successo all'Inter e a Spalletti nella scorsa stagione. Il club rossonero ha bisogno di tranquillità per ripartire dopo anni davvero deludenti, e dunque potrebbe essere controproducente portarsi questa bomba ad orologeria in casa. Di sicuro questo è un fattore marginale rispetto al resto, visto che la cosa davvero importante sono i gol dell'argentino, ma è comunque un aspetto da tenere in considerazione. Vedremo cosa succederà, ma l'estate si preannuncia bollente.