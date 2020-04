Profiling – Samuele Ricci: la nuova stellina di casa Empoli

Nome: Samuele Ricci

Età: 18 anni (21 agosto 2001)

Nazionalità: italiana

Squadra: Empoli

Ruolo: centrocampista

Piede preferito: destro

Prezzo: 7-8 milioni

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Non c’è due senza tre dice il detto. E il Milan dopo Rade Krunic e Ismael Bennacer sembra aver messo gli occhi anche su un altro talento che si è messo in luce con la maglia dell’Empoli. Trattasi di Samuele Ricci, centrocampista giovanissimo di appena 18 anni, che in questa stagione sta trovando ampio spazio nelle fila azzurre della squadra toscana.

Ricci è di fatto l’erede di Bennacer in questa stagione in cui il club empolese avrebbe dovuto immediatamente fare un campionato per tornare nella massima categoria. Così non è stato perché i toscani hanno deluso le aspettative e in questo finale di torneo – sempre che si riprenderà a giocare – cercheranno di guadagnarsi quanto meno un posto valido per i playoff. E poi? Beh, l’Empoli ha una rosa molto importante e può certamente ambire a vincerli qualora si presentasse nelle giuste condizioni fisiche e mentali.

In mezzo al campo ci sarà come al solito il classe 2001 di Pontedera, cresciuto nel vivaio dell’Empoli fin dagli esordienti. Prestazioni importanti che gli hanno permesso di conquistare anche le chiamate della Nazionale, dall’U17 – con cui ha disputato una finale di un Europeo segnando contro l’Olanda – fino all’U19. Poi il sogno prima squadra, arrivato a compiersi quest’anno e nonostante le mille difficoltà incontrate con ben 3 cambi allenatori, Ricci è riuscito ad imporsi e ora a far parlare di sé anche all’interno di società importanti e gloriose.

