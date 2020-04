Milan, avanti tutta per Szoboszlai: l’ungherese piace a mezza Europa

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, uno degli obiettivi per la prossima stagione del Milan sarebbe Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Classe 2000, il centrocampista ungherese è da almeno un paio d’anni uno dei giovani talenti più interessanti e monitorati nel panorama europeo.

Inutile dire, infatti, che su di lui sono finiti gli occhi di molti top club europei, come l’Arsenal e il Liverpool in Inghilterra, o il Borussia Dortmund e il Lipsia, che godrebbe di una corsia preferenziale, in Germania. Ma anche in Italia in molti si sono mossi e tra queste società c’è il Milan.

Nella giornata di ieri il Ct dell’Ungheria Marco Rossi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di PassioneInter.com, rivelando come l’agente del classe 2000 gli abbia rivelato che il futuro del ragazzo sia in Italia. “L’agente mi diceva che dall’Italia avevano diverse offerte e che con ogni probabilità sarebbero venuti da noi”, ha detto Rossi. Il cerchio, dunque, di potrebbe restringere alle due milanesi e alla Lazio, che nella figura di Igli Tare la scorsa estate si era avvicinata molto all’ungherese senza però affondare il colpo.

Il Milan, però, potrebbe essere agevolato e favorito nella corsa grazie alla carta Ralf Rangnick. Se il dirigente tedesco, infatti, dovesse scegliere i rossoneri, allora Szoboszlai potrebbe essere il candidato perfetto per sostituire Kessie, destinato ad una possibile cessione. La difficoltà principale? Il costo del cartellino. Il Salisburgo, come riporta Tuttosport, lo valuta non meno di 30 milioni, senza contare che con un’asta la cifra potrebbe alzarsi ulteriormente. Ecco quali sono gli altri colpi che Rangnick sarebbe pronto a fare per i rossoneri>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓