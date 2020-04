Profiling – Scamacca: un giovane ariete per l’attacco rossonero

Nome: Gianluca Scamacca

Età: 21 anni (1 gennaio 1999)

Nazionalità: italiana

Squadra: Sassuolo

Ruolo: attaccante

Piede preferito: ambidestro

Prezzo: 15 milioni

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Ibra o non Ibra il Milan ha messo gli occhi sul giovane attaccante romano Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito all’Ascoli. A prescindere dalla permanenza dello svedese il prossimo anno, il club rossonero potrebbe investire sull’attaccante cresciuto nel settore giovanile della Roma che tanto bene sta facendo da un anno a questa parte.

Scamacca, infatti, ha mosso i primi passi da calciatore a Trigoria salvo poi essere ceduto al PSV Eindhoven nel 2015. In Olanda cresce e matura calcisticamente facendo tutta la trafila dalla U17 alla U19. Nel 2016 il Sassuolo lo acquista per 500 mila euro e lo riporta in Italia. Il club neroverde lo inizia a far giocare in prestito per fargli fare esperienza. Prima alla Cremonese in Serie B da gennaio a giugno 2018 (14 partite e una rete).

Poi passa allo Zwolle, ancora in Olanda, per 6 mesi dove totalizza 10 presenze e nemmeno una rete. Il club emiliano lo riporta a casa e gli fa terminare la stagione in Primavera. Quest’anno il salto di qualità con l’Ascoli – in tutto 24 presenze e 11 gol – anticipato a maggio-giugno 2019 dal Mondiale con la Nazionale U20 in Polonia.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER LE CARATTERISTICHE