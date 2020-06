Calciomercato Milan – Il PSG ci prova: Lucas e Theo Hernández! | News

CALCIOMERCATO MILAN – Aria di grandi cambiamenti in casa PSG. Dal prossimo 1° luglio, infatti, come annunciato dal direttore sportivo Leonardo, sia il difensore centrale Thiago Silva sia il terzino sinistro Layvin Kurzawa lasceranno i parigini a parametro zero.

La loro partenza si aggiunge a quella di Tanguy Kouassi, giovane seguito anche dal Milan, che ha comunicato alla dirigenza del PSG di non voler prolungare il contratto in scadenza. Duri colpi, questi, per la squadra della Capitale francese, la quale, però, ha intenzione di rialzarsi presto piazzando due colpi di mercato di livello.

Secondo quanto riferito da ‘Cadena Ser‘, in Spagna, infatti il PSG ha intenzione di riunire a Parigi i fratelli Lucas e Theo Hernández, che militano rispettivamente nella fila di Bayern Monaco e Milan: il primo, classe 1996, ex Atlético Madrid, giocherebbe da difensore centrale sul centrosinistra; l’altro, classe 1997, ovviamente da terzino di spinta, sempre sulla corsia di sinistra.

Lucas Hernández, la scorsa estate, è stato pagato 80 milioni di euro dal Bayern Monaco ma il club di Säbener Straße non dovrebbe fare resistenze ad una sua cessione in presenza di un’offerta di grido: il calciatore transalpino, infatti, non sembra rientrare nei piani tecnici dell’allenatore Hansi Flick.

Operazione molto, molto più difficile, invece, sarà strappare Theo Hernández al Milan. Il numero 19 rossonero sta bene a Milano e vuole restare; il club di Via Aldo Rossi lo considera incedibile. Leonardo, però, punta sul forte legame tra i due fratelli per finalizzare una duplice operazione che scuoterebbe gli equilibri del mercato internazionale.